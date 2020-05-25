Под Астраханью нашли вторую столицу Золотой Орды

Астраханские археологи, кажется, нашли следы второй столицы Золотой Орды. В селе Селитренное перед строительством газопровода была проведена археологическая экспедиция.

«Новые данные могут стать основанием для переименования Сарай Бату в Сарай ал-Джедид», — отметили в Министерстве культуры региона.

Ученые давно занимаются поисками столиц Золотой Орды. Научный руководитель археологической экспедиции Евгений Пигарев рассказал, что в районе села Селитренное и раньше находили культурные слои XIII века.

Источник фото: Минкультуры Астраханской области

Археологи предполагали, что Селитренное городище являлось первой столицей Золотой Орды, городом Сарай или Сарай Бату. Теперь же появились основания полагать, что Селитренное городище — это город Сарай ал-Джедид (Новый Дворец), пишет «Российская газета».

На месте нашли большое количество монет XIV–XV веков. Ими как раз пользовались во времена второй столицы Золотой Орды. А вот монет XIII века найти не удалось.

Это может полностью изменить представление о памятниках археологии в соседней Волгоградской области. Ранее считалось, что если Сарай Бату был расположен в районе Селитренного городища, то Новый Сарай располагался в Волгоградской области. Если же астраханским ученым удастся доказать принадлежность своей находки, все изменится.