Почти четверть фильмов в кино составили российские картины

От общего числа показываемых в кинотеатрах фильмов 23% составляют российские ленты. За год они собрали в прокате 12,3 миллиарда рублей. Это 22,1% от общей суммы кассовых сборов. До значений 2018 года эти показатели не дотягивают, но в целом не так уж плохи. Специалисты это объяснили неожиданной популярностью «Джокера» и «Однажды в Голливуде», а также вполне закономерным успехом «Короля льва», четырех фильмов Marvel (в том числе и «Мстителей: Финал»), продолжений «Тайной жизни домашних животных», «Малефисенты», «Холодного сердца», «Форсажа» и других.

«Действительно, невероятно сильные и такие разные американские картины в прокате 2019 года составили серьезную конкуренцию российским фильмам. И не только российским. Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%», — заявила Ольга Любимова, глава департамента кинематографии в министерстве культуры России.

По словам исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, еще пять лет назад российский кинематографии был бы «снесен потоком» голливудских картин, но сейчас прокат «лишь немного просел». Кроме того, выход некоторых лент был перенесен на 2020 год.

Самые солидные сборы среди российских фильмов у военно-приключенческой ленты «Т-34». Они составили 2,3 миллиарда рублей. В кино на этот фильм сходили 8,8 миллиона россиян. Обе полнометражные части «Полицейского с Рублевски» также были весьма популярны. В сумме они принесли 1,7 миллиарда рублей от 6,6 миллиона билетов. Неплохие показатели также у «Громкой связи», «Текста», «Бабушки легкого поведения—2».