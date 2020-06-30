Почти 800 человек посетили московские музеи в первые сутки после отмены самоизоляции
Согласно данным электронной записи, 784 человека пошли в московские музеи в первые сутки после снятия ограничений. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
Он уточнил, что самая высокая посещаемость зафиксирована в учреждениях, находящихся рядом с парками.
«С каждым днем все прибавляется. Видно, что люди соскучились, но очень важно это делать постепенно, медленно, чтобы не было ажиотажа, не было скопления», — заключил Герасимов.