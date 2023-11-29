Культура 29 ноября 2023, 17:03 Почти 200 тысяч рублей собрал для фронта концерт проекта «Белая Риза» в Москве Концерт проекта «Белая Риза» в поддержку защитников России прошел в Москве

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Благотворительный концерт проекта «Белая Риза» прошел в Москве. За вечер организаторы собрали 180 тысяч рублей, которые направят российским бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.

Директор АНО «Культурные проекты» Василий Харьковой рассказал, что в стране не хватает добрых патриотических песен о важном, искренних с глубоким смыслом. Эта мысль сподвигла к написанию одной композиции в стиле советского романса, а в итоге получилось создать концерт.

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«Нас возмутило, то что высокоакадемическая среда, которая в принципе интеллектуальная, которая понимает что происходит, они разбираются в геополитике, реагируют как-то странно, как будто нету поддержки», — подчеркнул он.

Харьковой добавил, что концерт организовали буквально за полгода. К участию в мероприятии присоединились саксофонистка Вероника Кожухарова, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук. Они высказали свою позицию и встали рядом с теми, кто носит погоны.

Он уточнил, что музыкальная программа нацелена на глобальную помощь военным. По этой причине билеты сделали платными, чтобы все вырученные за них деньги направить в благотворительные фонды для бойцов и жителей новых территорий. Второй целью стала возможность дать музыкантам высказаться.

Начальник военного оркестра 1-й армии ПВО, майор Павел Зяблицев признался, что для военных музыкантов выступление — это поддержка бойцов, которые защищают интересы России в зоне спецоперации.

«Формат поддержки бойцов СВО сейчас актуален в нашей стране повсеместно. Мы как люди искусства, непосредственно можем внести вклад в это, выступая на таких концертах», — пояснил он.

Во время концерта на экране транслировали киновставки, озвученные Валентином Клементьевым. Кадры вызвали отдельный трепет в душе зрителей.

Музыканты планируют провести еще не один подобный концерт.