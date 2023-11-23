Культура 23 ноября 2023, 12:00 Почти 200 тысяч человек посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы Сергунина подвела итоги дней открытых дверей в учреждениях культуры в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти 200 тысяч человек в 2023 году посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы в рамках познавательных акций «Единый день открытых дверей». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», — отметила заммэра.

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Наибольшую популярность приобрел день открытых дверей 26 августа, который привлек внимание свыше 49 тысяч посетителей. В этот день около двух тысяч человек решили записаться на занятия в кружки и различные секции.

Последнее мероприятие акции состоялось 4 ноября. Она прошло по 280 адресам по всему городу и собрало более 37,7 тысячи москвичей.

За год рекордное количество посетителей привлекли такие культурные площадки, как «ЗИЛ», «Москворечье», «Зеленоград» и Дом культуры «Капотня».

Впервые идею единого дня открытых дверей реализовали в 2017 году. Акцию запустили для того, чтобы привлечь внимание горожан к культурным центрам и библиотекам города.

Ранее концерт к 75-летию Дворца культуры «Апрелевка» прошел в Наро-Фоминске. В рамках мероприятия разыграли билеты на мюзикл «Щелкунчик».