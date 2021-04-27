Почти 2 млн просмотров набрал клип Линдеманна на советскую песню

Практически два миллиона просмотров на YouTube набрал клип солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна на советскую песню «Любимый город» в его исполнении, сообщила «Газета.ru».

В оригинале этот хит исполнил Марк Бернес. Перепетый трек был выпущен 22 апреля, а 23 апреля состоялась премьера клипа. В ролике Линдеманн сидит за штурвалом военного самолета и поет на русском языке.

Эта композиция стала основной темой открывшей ММКФ картины режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В ленте рассказывается о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.

Немецкого музыканта с детских лет многое связывает с СССР и Россией, что прослеживается в его творчестве. В последнее время Тилль стал часто обращаться к русской культуре. Недавно Линдеманн выложил в своем Instagram снимок, стилизованный под Москву 1980-х годов. Певец после этого также показал в своем аккаунте и другое фото, где он позирует рядом с людьми, одетыми в форму советской милиции.