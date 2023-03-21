Культура 21 марта 2023, 18:16 Почти 18 миллионов рублей уйдет на реставрацию музея имени Васнецовых в Кирове

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Художественный музей имени братьев Васнецовых отреставрируют в Кирове. На эти цели выделят более 17,8 миллиона рублей, сообщил сайт progorod43.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

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По данным RT, реставрационным работам подлежит дом купца Репина на восточной стороне улицы Владимирской, особняк являлся одним из центров художественной жизни Вятки.

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