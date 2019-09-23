Почтальон Печкин из «Простоквашина» нашел даму сердца. И вот как ее создавали

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала «360» о Маргарите Егоровне — новом персонаже мультфильма «Простоквашино». Она работала над озвучиванием дамы сердца почтальона Печкина.

Актриса сообщила, что Маргарита Егоровна будет женщиной яркой и запоминающейся. В противном случае нет смысла вводить в сюжет не обращающий на себя внимание персонаж.

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«Маргарита Егоровна вносит „молнию“ в жизнь Печкина, разнообразие. Она полноценная женщина, она хозяйка в доме, властная. И мне кажется, Печкину именно такая женщина интересна», — сообщила Васильева.

Она уточнила, что пробовались разные варианты. Маргарита Егоровна могла быть очень милой и доброй учительницей.

«Но мне это самой не интересно, такой персонаж. Поэтому она получилась смешной. Если мы продолжим работу, я, конечно, развернусь там по полной программе. Меньше всего там будет вульгарности, это я вам обещаю. Но будет ярко и смешно. Я только поэтому за озвучивание и берусь. Иначе зачем вообще вводить новый персонаж?», — отметила актриса.

Татьяна Васильева также ответила критикам, которые осуждают появление продолжения эталонной истории спустя много лет после ее выхода на экраны.

«Многие классические вещи пересматривают. Ставят и снимают заново. Каждый хочет попробовать себя, и режиссер, и художники. Если такая мысль появилась, значит, пришло время для этого. Не значит, что будет лучше или хуже. Это будет по-другому. Почему нет? Мне меньше всего хотелось сыграть домоправительницу из „Малыша и Карлсона“ или Шапокляк. Была опасность попасть в это состояние. Я искала что-то новое. Мной очень мудро руководили. Если я куда-то съезжала, меня сразу останавливали. Мне понравилась эта работа. Если меня не уволят и не заменят, то я продолжу с удовольствием», — подчеркнула народная артистка.

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Она затруднилась в оценке снятого во время Советского союза мультфильма и современного продолжения.

«Тот фильм замечательный. Я его очень люблю, и он действительно навсегда. Уходят одни актеры, приходят другие и это многое меняет. Как было не будет, будет иначе. Над мультфильмом работает очень хорошая команда, люди со вкусом, талантливые и я им доверяю. Надеюсь, они мне тоже», — резюмировала Татьяна Васильева.

Новая 20-я серия «Простоквашина» будет опубликована на видеохостинге Youtube 24 сентября. Пресс-служба «Союзмультфильма» анонсировала появление в ней возлюбленной почтальона Печкина Маргариты Егоровны.

«Это блондинка средних лет совсем не похожая на добрую няню, это очень волевая дама, как говорят, „с характером“. Она приедет в деревню по просьбе мамы папы присматривать за сестрой дяди Федора — Верой Павловной» — говорится в сообщении.