Почему Джокера не будет в «Хищных птицах»? Ответила Марго Робби

По данным издания, у продюсеров картины было два варианта — либо снимать фильм только о Джокере и Харли Квинн, либо вовсе исключить из сюжета суперзлодея.

Марго Робби, которая кроме исполнения главной роли продюсирует проект, призналась, что ей захотелось увидеть свою героиню в окружении команды девчонок. По ее словам, таких боевиков сейчас снимают мало.

«Никто такого не делает, и я не понимаю, почему, особенно в фильмах по комиксам», — выразила недоумение актриса.