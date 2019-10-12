«Побег из Шоушенка» впервые покажут в кинотеатрах России. Ему уже 25 лет

«Побег из Шоушенка» выйдет на большие экраны России 24 октября. Фильм покажут практически в 100 городах.

Специальные показы пройдут с 18 по 21 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там киноленту представят на английском языке с русскими субтитрами.

«Побег из Шоушенка» (1994) — экранизация повести американского писателя Стивена Кинга. В фильме рассказывается о банкире Энди Дюфрейне, которого по ошибке обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Пожизненное заключение он отбывает в тюрьме Шоушенк, где сталкивается с жестокостью, насилием и беззаконием. В основе кинокартины лежит история о дружбе, душевной стойкости, торжестве внутренней свободы и человеческого достоинства.

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Главные роли в фильме исполнили Тим Роббинс и Морган Фримен. Режиссер — американец Фрэнк Дарабонт, тогда он впервые выступил в этой роли в большом кино. Дарабонт — близкий друг Стивена Кинга, который позднее экранизировал и другие произведения писателя. Среди них «Зеленая миля» и «Туман» («Мгла»).

«Побег из Шоушенка» завоевал семь номинаций на «Оскар». Во время выхода в прокат зрители не особо оценили новую работу, однако позднее ее назвали классикой.

Стивен Кинг считает «Побег из Шоушенка» одной из самых удачных киноадаптаций своих произведений.