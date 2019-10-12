  • «Побег из Шоушенка» впервые покажут в кинотеатрах России. Ему уже 25 лет

    12 октября 2019, 11:10

    Алена Макаренко

    Фильм «Побег из Шоушенка» отмечает свое 25-летие. Мировая премьера прошла 10 сентября 1994 года, но в широкий российский прокат кинокартина не попала. Спустя четверть века именинница исправляется. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокатчика.

    «Побег из Шоушенка» выйдет на большие экраны России 24 октября. Фильм покажут практически в 100 городах.

    Специальные показы пройдут с 18 по 21 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там киноленту представят на английском языке с русскими субтитрами.

    «Побег из Шоушенка» (1994) — экранизация повести американского писателя Стивена Кинга. В фильме рассказывается о банкире Энди Дюфрейне, которого по ошибке обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Пожизненное заключение он отбывает в тюрьме Шоушенк, где сталкивается с жестокостью, насилием и беззаконием. В основе кинокартины лежит история о дружбе, душевной стойкости, торжестве внутренней свободы и человеческого достоинства.

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    Главные роли в фильме исполнили Тим Роббинс и Морган Фримен. Режиссер — американец Фрэнк Дарабонт, тогда он впервые выступил в этой роли в большом кино. Дарабонт — близкий друг Стивена Кинга, который позднее экранизировал и другие произведения писателя. Среди них «Зеленая миля» и «Туман» («Мгла»).

    «Побег из Шоушенка» завоевал семь номинаций на «Оскар». Во время выхода в прокат зрители не особо оценили новую работу, однако позднее ее назвали классикой.

    Стивен Кинг считает «Побег из Шоушенка» одной из самых удачных киноадаптаций своих произведений.