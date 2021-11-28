Победителем конкурса проектов «Поколение Zero-waste» стала автор фильма о Байкале

Приз в один миллион рублей для съемки документального фильма получила Анастасия Емельянова. Свой сценарный проект она представила на конкурсе «Поколение Zero-waste», который прошел в рамках первого международного кинофестиваля «Форма жизни».

В фильме «Байкал 2.0: озеро будущего» речь пойдет о предпринимателе Евгении Гришкевиче, который пытается выяснить — как организована система очистных сооружений на побережье Байкала, и приходит к выводу, что озеро в серьезной опасности. Для поиска ответов по спасению крупнейшего пресного озера он привлечет ученых.

Главным партнером проекта стала компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех). Это крупнейший российский оператор в сфере обращения с отходам.

Всего на конкурс прислали более 60 заявок, из которых отобрали 15 проектов, каждый из которых очно и в режиме видеосвязи представляли авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Якутии, Перми и других городов.

Конкурс прошел в рамках первого Международного фестиваля «Форма жизни», организованного киностудией имени Горького при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Пермского края и «Пермской синематеки».

«Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем», — отметила программный директор кинофестиваля Мария Безенкова.

В жюри конкурса вошли советник генерального директора компании «РТ-Инвест» Евгения Соколова, продюсер Татьяна Матвеева, руководитель департамента документального и научно-популярного кино киностудии имени Горького Анастасия Рыцина и другие.