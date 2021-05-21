Победителей «Российской студенческой весны» наградили в Нижнем Новгороде

Церемония награждения финалистов фестиваля «Российская студенческая весна» прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило «Утро.ру».

В мероприятии участвовали 3,5 тысячи студентов из 75 регионов страны. Лауреатами признаны 347 финалистов в 10 творческих направлениях. Самые крупные команды приехали из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Чувашии.

Наибольшей интерес студенты проявили к номинациям в сфере танцев, пения и театрального искусства.

В 2021-м году побит рекорд за почти 30-летнее существование фестиваля: в рамках него конкурсанты представили 1246 творческих работ. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров назвал причину резко увеличившейся активности студентов — эффективная работа с молодежью.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на небывалый размах конкурса и его масштабность. На церемонии открытия фестиваля побывали 16 тысяч зрителей, а фестивальный городок посетили около 100 тысяч человек.

«Российская студенческая весна» — уникальный проект, заметил заместитель главы АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. Он помогает студентам самореализоваться и подняться по карьерной лестнице.

Руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сообщил, что вскоре лауреаты конкурса поедут на гастроли по России. По его мнению, о таких талантливых артистах должны узнать зрители по всей стране.