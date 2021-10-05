Победителей литературного конкурса «СтихиЯмала» озвучат в конце октября

В Национальной библиотеке Ямала рассказали, что 31 номинант поборется за победу в окружном литературном конкурсе «СтихиЯмала». Подведение итогов и награждение победителей состоится в конце октября. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Авторитетное жюри будет оценивать видеоролики с выступлениями конкурсантов. Инициатором мероприятия является губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На конкурс уже поступило около 95 заявок от местных жителей. Также они приходили из Тюмени, Кургана и Германии.