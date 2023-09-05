Культура 05 сентября 2023, 15:01 Победителей конкурса видеороликов «Культурный код. Москва» объявили в столице Левкин: итоги конкурса видеороликов «Культурный код. Москва» подвели в «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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Итоги конкурса «Культурный код. Москва» подвели в парке «Зарядье». Жители столицы представили короткометражные ролики о городе, его достопримечательностях, архитектуре и культурных особенностях. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

История, социально-культурные особенности, архитектурная неповторимость — все это элементы уникального культурного кода Москвы, который делает город привлекательным для жителей и его гостей, формирует чувство любви и сопричастности. Сергей Левкин

На конкурс подали 539 заявок. Из них экспертный совет отобрал 309 работ, которые стали претендентами на победу в трех категориях: «Горожане. Дети», «Горожане. Взрослые» и «Горожане. Исследователи».

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Жюри, возглавляемое народным артистом Российской Федерации Владимиром Машковым, определило лидеров в следующих номинациях: «Город для жизни», «Моя Москва», «Гений места», «Бег времени» и «Ритмы столицы».

Церемония награждения прошла в формате видеостендапа, где объявление победителей каждой номинации сопровождалось показом видеороликов с участием известных актеров. Их сюжеты разворачивались в символических местах города, таких как детская площадка в Парке Горького, березовый сад у Дома культуры «ГЭС-2», ресторанный кластер, речной трамвай и такси, а также во время гонок на самокатах.

Ранее в Москве наградили победителей конкурса городской фотографии.