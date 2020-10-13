Победителей фестиваля спортивного кино наградят в Красногорске

В 2020 году кинофестиваль собрал более 80 лент о спорте. В конкурсе приняли участие картины из России, США, Сербии, Австралии, Нидерландов, Ирана и других стран.

«Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится во вторник в 19:00 во Дворце культуры „Подмосковье“ по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом № 3», — сказано в сообщении.

Фестиваль был организован при поддержке министерства культуры РФ, министерства спорта РФ, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, администрации горокруга Красногорск и ГАУ Московской области «Мособлкино».

Программу конкурса оценило международное жюри. Его председателем стал советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Гильдии актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» Борис Токарев.

Победителей определялись в десяти номинациях: «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сериал», «Лучший дебют», «Лучший герой», «Олимпийские ценности», «Сильные духом», а также «Гран-при» и «Специальный приз жюри».

III Международный большой детский фестиваль стартует 17 октября на сцене Московского Губернского театра, рассказал ранее Сергей Безурков на пресс-конференции, посвященной мероприятию. Пока неизвестно, в каком формате пройдет мероприятие: онлайн или офлайн. Все зависит от эпидемической обстановки. Организаторы готовы к любому развитию событий. В этом году детскому жюри предстоит оценить 65 проектов в шесть номинациях. Двадцать мальчиков и девочек от шести до 16 лет целый месяц будут смотреть спектакли, фильмы и даже цирковые представления.