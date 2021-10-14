Вышел трейлер сериала «Психиатр по соседству»

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал первый трейлер мини-сериала «Психиатр по соседству», основанного на реальных событиях. Об этом сообщили IncNews.

Сценарий сериала написан по мотивам реальной истории отношений психиатра и пациента. Главный герой — Марти — застенчив и социально неловок. Сестра отправляет его к психиатру, чтобы он смог справиться со своими проблемами.

Сперва все идет хорошо: Марти учится выстраивать личные границы, давать отпор и флиртовать с девушками. Однако позднее они с психиатром становятся слишком близки. Вскоре врач переезжает к Марти домой, потом берет под контроль его бизнес и начинает рушить его жизнь.

Главные роли в проекте сыграли Уилл Феррелл и Пол Радд. Режиссером стал Майкл Шоуолтер. В сериале будет всего восемь серий. Его премьера намечена на 12 ноября 2021 года.

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