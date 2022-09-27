«По-человечески жалко, ранняя смерть». Актриса Яковлева — о Борисе Моисееве | 360°

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«По-человечески жалко, ранняя смерть». Актриса Яковлева — о Борисе Моисееве

Актриса Марина Яковлева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Моисеева

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Российская и советская актриса Марина Яковлева в беседе с «360» принесла соболезнования в связи со смертью известного певца Бориса Моисеева. Он скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

«Очень жаль. По-человечески жалко, ранняя смерть. С другой стороны, отмучился, после инсульта и после всего», — сказала она.

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При этом Яковлева подчеркнула, что никогда лично с Моисеевым не пересекалась.

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О смерти Моисеева на 69-м году жизни стало известно вечером 27 сентября. Известно, что в 2010 году артист перенес первый инсульт, однако восстановился и смог вернуться на сцену. Спустя несколько лет произошел второй.

В 2006 году Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, много раз становился лауреатом музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Овация».

В 2010 году артист сообщал, что намерен жениться на американке Адель Тодд. На пике карьеры Моисеев часто намекал на нетрадиционную сексуальную ориентацию, однако впоследствии признался, что делал это ради эпатажа.

Музыка

Умер Борис Моисеев

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