Эксклюзив 27 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber «По-человечески жалко, ранняя смерть». Актриса Яковлева — о Борисе Моисееве Актриса Марина Яковлева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Моисеева

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Российская и советская актриса Марина Яковлева в беседе с «360» принесла соболезнования в связи со смертью известного певца Бориса Моисеева. Он скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

«Очень жаль. По-человечески жалко, ранняя смерть. С другой стороны, отмучился, после инсульта и после всего», — сказала она.

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При этом Яковлева подчеркнула, что никогда лично с Моисеевым не пересекалась.

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О смерти Моисеева на 69-м году жизни стало известно вечером 27 сентября. Известно, что в 2010 году артист перенес первый инсульт, однако восстановился и смог вернуться на сцену. Спустя несколько лет произошел второй.

В 2006 году Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, много раз становился лауреатом музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Овация».

В 2010 году артист сообщал, что намерен жениться на американке Адель Тодд. На пике карьеры Моисеев часто намекал на нетрадиционную сексуальную ориентацию, однако впоследствии признался, что делал это ради эпатажа.

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