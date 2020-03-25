«Плевок в сторону истории России». Пользователей возмутил тизер нового сериала «Великая»
Тизер британского сериала «Великая» был опубликован на Youtube стриминговым сервисом Hulu. Многие пользователи оставили возмущенные комментарии. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Россияне сочли оскорбительным образ Петра III в сериале. «Это плевок в сторону истории России», — написали в комментариях. Создатели сериала уточнили в описании к видео, что сюжет основан на реальных событиях, но на историческую достоверность он не претендует.