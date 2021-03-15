«Плачущих» краской сфинксов на петербургском мосту привели в порядок

Статуи сфинксов, которые находятся на Египетском мосту в Санкт-Петербурге, отмыли после надругательства месячной давности, написал «Петербургский дневник».

Под глаза сфинксов нанесли темно-зеленую краску еще в начале февраля. Раньше наступления весны отмыть скульптуры не представлялось возможным, сообщило ИА «Невские новости».

«По инструкции такие работы можно проводить при устойчивой температуре не менее +6…8 градусов, однако нашим специалистам удалось привести памятники в порядок при более низких температурах», — рассказала начальник отдела памятников Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

По ее словам, памятники необходимо обновить. Нужно заменить краску, а также чугун и позолоту. В скором времени соответствующий запрос будет направлен в КГИОП.