Пятый сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел» станет последним

Amazon Prime Video сообщил, что сериал «Удивительная миссис Мейзел» продлен на пятый сезон, но он станет последним. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Twitter-аккаунт Amazon.

Новость появилась еще до начала четвертого сезона. Его премьера запланирована на 18 февраля.

По сюжету Мириам Мейзел пытается сделать карьеру стендап-комика в 1958 году. Ей это дается непросто, так как в этой сфере правят мужчины.

Главные роли в сериале играют Рейчел Броснахэн и Алекс Борштейн. Режиссер проекта — Эми Шерман-Палладино.

Когда начнутся съемки пятого сезона, пока не известно.