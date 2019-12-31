Пятый сезон «Музыки в метро» запустят в 2020 году

Проект появился в 2016 году. Тогда в нем поучаствовали 30 музыкантов и коллективов. На следующий год было уже 200 артистов, а количество точек для концертов возросло до 18.

Сейчас проект насчитывает 34 площадки, на которых только за этот год провели более 10 тысяч живых концертов. В 2019-м проект вышел за пределы метрополитена: артисты выступили на площадке Даниловского рыка и в павильоне Московских центральных диаметров.