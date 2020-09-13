Пять веков Тулы. В городе готовятся к празднованию 500-летия кремля

Через две недели, 26 сентября, пройдут торжества по случаю 500-летия Тульского кремля. Приготовления уже идут полным ходом. О том, чем горожан и гостей встретит Тула, — в репортаже «360».

С чем у вас ассоциируется Тула? Тульский пряник, самовар. С ним, кстати, сюда не ездят. Действительно, лучше взять фотоаппарат, потому что здесь есть, на что посмотреть и что запечатлеть на долгую память.

А еще — тульские умельцы, известные на всю Россию, они-то сейчас и реставрируют Кремль к юбилею, дата очень солидная, полтысячи лет. Поэтому и работы проводятся масштабные.

Самая главная и самая грандиозная реставрация с момента постройки, а это 1766 год, идет в Успенском кафедральном соборе. Здесь меняют все: от вентиляции до иконостаса. Реставраторы кропотливо, сантиметр за сантиметром, восстанавливают роспись на стенах. Качество восстановительных работ можно оценить уже сейчас. В 2015 году полностью воссоздали четырехъярусную соборную колокольню. Отличить новую постройку от подлинной практически невозможно. Заглянуть внутрь можно в любое время, но только на первый этаж.

Источник фото: «360»

Посмотреть на башни и стены кремля можно в любой день. здесь регулярно проводят экскурсии и квесты. Самая интересная и даже жуткая — Никитская башня. Туляки издревле обходили ее стороной. В нижнем ярусе располагался пыточный застенок. Конечно, в страшные подробности экскурсовод не вдается, поэтому рассказ могут послушать даже школьники. Им он будет отчасти поучителен: узнают, как в стародавние времена наказывали тех, кто хулиганил на уроке.

«Розги перед наказанием замачивали в соленой воде, — говорит экскурсовод музея „Тульский кремль“ Наталья Кожемяко. — Когда ими секли, а секли с протягом, чтобы кровь выступала, соленая вода проникала в эти ранки, и школьники долго не могли сидеть».

Но это не было освобождением от занятий — читали и писали тогда стоя.

Оружие, военная униформа тех времен — здесь собрано все. Вам обязательно объяснят, как туляки защищали свою крепость. И как жили в кремле в мирное время. В ста семи осадных дворах. Современные дорожки точно повторяют границы каждого двора, которые когда-то были разделены частоколом.

Источник фото: «360»

Внутри построек — подлинные артефакты, найденные при раскопках. Они точно передают особенности быта. Остальные экспонаты разместили в археологическом музее. Их больше десяти тысяч.

То, о чем рассказывают эти предметы, не найдешь ни в одной летописи. По ним можно воссоздать до мелочей, как люди жили несколько веков назад.

По словам заместителя директора Института археологии РАН по науке Аси Энговатовой, можно узнать, «какая обувь была у горожан, какие у них были привычки, насколько они были богаты, какие у них были в карманах деньги».

Источник фото: «360»

Чтобы современным жителям было легче погрузиться в атмосферу, царившую в Туле в семнадцатом веке, решили сделать археологическое окно. Через него можно будет заглянуть в самый первый Успенский собор, построенный задолго до действующего. На месте раскопок открыли фундамент старинного здания. Под отрытым небом возведут стеклянный купол и сделают интерактивные инсталляции. Организаторы обещают — все появится к дню празднования пятисотлетия.

«Через две недели все будет готово. Сейчас у нас раскоп приводят в порядок, идет перекладка некоторых камней, найденного фундамента», — рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

История идет дальше за пределы кремля. За его стенами неспешно и кропотливо реставрируют улицу Металлистов, когда-то Пятницкую. Здесь каждое здание — старинное, раньше это были жилые дома тульских купцов. Ныне — Музейный квартал, который входит в первый культурный кластер региона. Он продолжается на соседней набережной реки Упы.

Источник фото: «360»

В 2018 году на заброшенной территории появилась современная зона отдыха, которая сразу же пришлась по душе горожанам. Они с нетерпением ждут окончания всех реставрационных работ. И, конечно же, празднования пятисотлетия Тульского кремля.