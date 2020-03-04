Пять причин пойти на «Комедию о том, как банк грабили». Стоит поспешить, ведь скоро спектакль уедет из России

Компания «Бродвей Москва» прекращает показ театрального хита этого сезона — «Комедии о том, как банк грабили». Спектакль посмотрели уже 150 тысяч человек. Осталось совсем немного времени, чтобы успеть увидеть представление. А если вы еще думаете, стоит ли, то вот пять причин, почему ответ «да».

Комедия от создателей «...Шоу пошло не так»

«Комедию о том, как банк грабили» придумали выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства Джонатан Сэйер, Генри Шилдс, Генри Льюис, основавшие известную Mischief Theatre. Театральная компания занимается созданием комедийных спектаклей в жанре театральной клоунады. Такой формат оказался идеальным, чтобы заставить смеяться зрителей по всему миру.

«Чувство юмора — общечеловеческое понятие. Мы видели, как наши спектакли принимают в России, Америке, Норвегии, Англии, Италии, Франции, Южной Корее. Зрители смеются в одних и тех же местах, над одними и теми же ситуациями», — поделились Джонатан Сэйер и Генри Льюис.

Источник фото: пресс-служба компании «Бродвей Москва»

Театральный реверанс Голливуду

О чем представление? Это классическая комедия положений, которая по количеству сюжетных линий, стремительных смен мест действия, переодеваний и разоблачений легко составит конкуренцию самым захватывающим фильмам об ограблениях. Тут угадываются и «Друзья Оушена», и «Миссия невыполнима», и «Полицейская академия», и даже фильмы Тарантино. Комические сцены сменяются атмосферными вокальными номерами, а действие спектакля происходит на земле, на воде, в воздухе и даже преодолевает законы гравитации, разворачиваясь на 90 градусов.

В спектакле задействованы 12 артистов, которые играют 40 персонажей, 20 мест действия, 150 костюмов, шесть золотых музыкальных хитов США 50-х годов. Сюжет комедии переносит зрителя в американский город Миннеаполис 1958 года. Здесь никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц.

Источник фото: пресс-служба компании «Бродвей Москва»

Музыка и артисты

В «Комедии о том, как банк грабили» исполняются хиты, которые вошли в золотой фонд мировой эстрады: песня Dynamite трижды лауреата премии «Грэмми» Бренды Ли, Something’s Got a Hold on Me Джеймса Кливланда (четырежды лауреат премии «Грэмми») и джазовый хит Why Don’t You Do It Right Лилиан Грин.

Американское ограбление совершают актеры ведущих театров Москвы: Театра им. Вахтангова, Театра Наций, Театра им. Пушкина, Ленкома, «Сатирикона», а также звезды мюзиклов.

В марте на сцену Театра МДМ будут выходить Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Левкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев, Александр Горелов, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов, Евгений Пилюгин, Станислав Беляев, Марина Иванова, Екатерина Лисоченко, Владимир Моташнев, Даниил Феофанов и другие.

Источник фото: пресс-служба компании «Бродвей Москва»

Эпоха

Отдельно стоит сказать об атмосфере, царившей в Соединенных Штатах в 50-е годы и воссозданной в «Комедии о том, как банк грабили». Это было время удивительных Миссис Мейзел — стильные женственные образы в стиле pin up: четкие стрелки, очерченные яркие губы, повязки и легкие волны волос. Добавим к этому расцвет эпохи рок-н-ролла, очарование раннего телевидения, обаятельных гангстеров, отчаянных домохозяек и получим весь шарм середины XX века.