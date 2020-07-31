Pixar выпустит новый мультфильм о детской дружбе

Американская студия Pixar выпустит оригинальный полнометражный мультфильм «Лука» о детской дружбе. Об этом сообщили на странице студии в Twitter.

В основу сюжета ляжет рассказ о лете, которое мальчик Лука провел в итальянской Ривьере. Тогда ребенок нашел себе лучшего друга. Но как оказалось позже, новый знакомый Луки на самом деле — монстр из морских глубин.

Мультфильм покажут в кинотеатрах летом 2021 года, написала «Русская планета». Предположительно, премьера состоится 18 июня.

Режиссер — итальянец Энрико Касароса, который уже трудился в Pixar над короткометражкой «Луна». В 2012 году его работу номинирована на «Оскар».

Ранее студия Disney перенесла премьеру блокбастера «Мулан» на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. До этого ожидалось, что кинокартина выйдет в августе. Также на год отложены все запланированные фильмы серии «Звездные войны» и сиквелы «Аватара».

До этого, в апреле, Disney отложил премьеру двух своих мультфильмов: «Душа» и «Райя и последний дракон».