Питер Джексон показал фрагмент фильма о The Beatles с уникальными кадрами

Снявший «Властелина колец» режиссер Питер Джексон работает над документальным фильмом The Beatles: Get Back. В основу картины легли ранее неизвестные съемки ливерпульской четверки. Режиссер рассказал о работе над фильмом и показал несколько кадров, которые войдут в финальную версию. Видео появилось на YouTube-канале Disney.

Джексон рассказал, что в данный момент фильм смонтирован уже на половину. Для его создания авторы отсмотрели более 55 часов ранее не выходивших в открытый прокат пленок. Режиссер отметил, что показанные в ролике фрагменты записи — это не трейлер, а просто отражающий дух фильма отрывки.

На опубликованных кадрах видно, как The Beatles импровизируют под речитатив Джона Леннона, который читает заметку из газеты о судебном преследовании Джорджа Харрисона за нападение на фотографа вместе с Ринго Старом. После группа репетирует и записывает свою песню Get Back, которая легла в название фильма.

Автор этих съемок Майкл Линдсей-Хогг работал с The Beatles над телевизионным фильмом Get Back в 1969 году, в котором должны были показать запись альбома Let It Be и легендарный концерт на крыше дома на Сэвил Роу. Но картина так и не появилась.

Режиссер Питер Джексон взял за основу съемки Линдси-Хогга, а также ранее непубликовавшиеся видео и аудиозаписи с репетиций группы. Фильм The Beatles: Get Back выйдет в прокат в 2021 году.