Письмо Петра I и редкие издания Пушкина выставят на аукцион

Письма Петра I, Михаила Кутузова и редкие издания Александра Пушкина выставят на торги в аукционном доме «Литфонд» 20 мая, написал сайт «Петербургский дневник».

В целом здесь представят частное собрание книг и автографов XVI–XX веков — 72 лота на сумму более 60 миллионов рублей. Часть документов появится на аукционе впервые.

«Шедевром национального значения можно назвать рукопись письма Петра Великого, адресованного князю Василию Долгорукому касательно Булавинского восстания», — отметили работники «Литфонда».

Стоимость документа на аукционе стартует от 2,8 миллиона рублей. Еще на торги выставили две записки полководца Михаила Кутузова. Первое письмо написано в 1802 году в Департамент водных коммуникаций по поводу дела московского купца Фролова против рыбинского купца Тюменева. Второе он адресовал императору Александру I. В послании говорится о Фридрихсгамском мирном договоре, заключенном со Швецией в 1809 году.

Еще «Литфонд» представит отдельное издание «Графа Нулина» Александра Пушкина 1827 года, поэму «Цыганы» 1827 года и первое издание трагедии «Борис Годунов» 1831 года.