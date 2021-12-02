Письмо Екатерины II о вакцинации ушло на аукционе более чем за 93 миллиона рублей

Британский аукционный дом MacDougall’s пустил с молотка письмо Екатерины II о вакцинации от оспы. Лот продали за 951 тысячу фунтов стерлингов, или более чем за 93 миллиона рублей.

Письмо от 1787 года, в котором императрица рассказывала генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации, стало первым известным документом о прививочной кампании в России. Его выставляли на торги вместе с портретом кисти Дмитрия Левицкого.

Ожидалось, что стартовая цена лота может достигнуть 117 миллионов рублей. Подлинность письма подтвердили ученые.

Очередной сезон торгов предметами русского искусства стартовал 29 ноября в Лондоне. Их проводят аукционные дома Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s и Bonhams параллельно с неделей российского искусства Russian Art Week.