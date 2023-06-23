Культура 23 июня 2023, 09:32 Письмо автора «Властелина колец» продали за 20,5 тысячи долларов Аукционный дом Bonhams продал письмо писателя Толкина поклоннице за 20,5 тысячи долларов Википедия

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Новый владелец купил письмо писателя Джона Рональда Руэла Толкина 1955 года почти за 20,5 тысячи долларов. В нем автор «Властелина колец» обратился к поклоннице и сравнил себя с хоббитом, сообщил на своем сайте аукционный дом Bonhams.

Лот оценили в 10-15 тысяч долларов, а продали за 20 480 долларов неназванному покупателю на торгах 22 июня.

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Почитательница творчества мисс Ф. Л. Перри одной из первых прислала Джону Толкину отзыв на «Властелин колец», а 28 июня 1955 года писатель отправил ответ. Он сравнил себя с хоббитом за нелюбовь к большим скоплениям людей и отсутствие приключений, а также признался, что работа над романом шла тяжело.

Они переписывались до 1961 года. В аукционном доме заявили, что Джон Толкин ценил мнение своей поклонницы.

В сентябре 2022 года вышел сериал «Властелин колец: кольца власти». Он вызвал неоднозначную реакцию зрителей, сообщил «Царьград». В нем эльфа вопреки первоначальному замыслу писателя сыграл пуэрториканец.