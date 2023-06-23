23 июня 2023, 09:32
Письмо автора «Властелина колец» продали за 20,5 тысячи долларов
Аукционный дом Bonhams продал письмо писателя Толкина поклоннице за 20,5 тысячи долларов
Новый владелец купил письмо писателя Джона Рональда Руэла Толкина 1955 года почти за 20,5 тысячи долларов. В нем автор «Властелина колец» обратился к поклоннице и сравнил себя с хоббитом, сообщил на своем сайте аукционный дом Bonhams.
Лот оценили в 10-15 тысяч долларов, а продали за 20 480 долларов неназванному покупателю на торгах 22 июня.
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Почитательница творчества мисс Ф. Л. Перри одной из первых прислала Джону Толкину отзыв на «Властелин колец», а 28 июня 1955 года писатель отправил ответ. Он сравнил себя с хоббитом за нелюбовь к большим скоплениям людей и отсутствие приключений, а также признался, что работа над романом шла тяжело.
Они переписывались до 1961 года. В аукционном доме заявили, что Джон Толкин ценил мнение своей поклонницы.
В сентябре 2022 года вышел сериал «Властелин колец: кольца власти». Он вызвал неоднозначную реакцию зрителей, сообщил «Царьград». В нем эльфа вопреки первоначальному замыслу писателя сыграл пуэрториканец.
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