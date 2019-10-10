«Писательница высокого полета». Ольга Токарчук за два года получила «Нобеля» и «Букера»

Ольга Токарчук, удостоившаяся Нобелевской премии по литературе за 2018 год, является очень известной писательницей не только в Польше, но и за рубежом. Профессор института русистики Варшавского университета Алиция Володзько-Буткевич заявила «360», что в этот раз жюри Шведской академии выбрало достойного кандидата.

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«Токарчук — это очень известная наша (польская — прим. ред.) писательница, причем и в стране, и за рубежом пользуется действительно большим успехом. Она прозаик, автор рассказов и огромных романов. Она достойна этого, это точно», — отметила Володзько-Буткевич.

По словам литературоведа, Токарчук пишет о современной жизни и об истории, довольно отдаленной от нынешнего времени. Ее перу принадлежат как прозаические работы, так и поэтические сборники.

Это для поляков действительно очень здорово, это очень хорошо. Потому что она высокого полета писательница. Умная, думающая Алиция Володзько-Буткевич.

Нынешняя награда продолжает успех польской писательницы. В 2018-м за роман «Бегуны» Токарчук получила Международную Букеровскую премию, став первой представительницей Польши, удостоенной этой награды.

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Среди нобелевских лауреатов она не первая из поляков. Еще в 1905 году литературного «Нобеля» получил Генрик Сенкевич. Позже этой награды были удостоены Владислав Реймонт (1924 год), Чеслав Милош (1980), Вислава Шимборская (1996). В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Токарчук выбрана «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Ольге Токарчук 57 лет, она родилась в польском Сулехуве в семье выходцев с Украины. До писательской карьеры работала психотерапевтом в Валбжихе.