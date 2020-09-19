Писательница Толстая получила Гран-при премии «Писатель года»

Премия была создана Российским союзом писателей для того, чтобы находить и поощрять талантливых авторов, которые смогут внести ценный вклад в российскую литературу.

По словам организаторов конкурса, Гран-при является некой надстройкой для премий «Поэт года» и «Писатель года». Самые авторитетные литературные деятели тайным голосованием выбирают лауреатов, одного поэта и одного прозаика. Им от Российского союза писателей вручается грант в 200 тысяч рублей.

За обладателей Гран-при проголосовало специальное жюри, которое состояло из литературоведа, поэта Игоря Волгина, писателя, публициста Максима Замшева, издателя, поэта Максима Амелина, поэта, эссеиста Дмитрия Воденникова и поэтессы, журналистки Марии Ватутиной.

Первую премию «Поэт года» в основной номинации вручили Елене Печерской. Лауреатом премии «Писатель года» в основной номинации стала Татьяна Рубцова.

«Премии „Поэт года“ и „Писатель года“, пожалуй, самые масштабные по количеству участников. В течение всего года конкурсная комиссия изучала сотни тысяч произведений, опубликованных в сети интернет, и выбирала авторов, подающих надежды. На соискание премии было номинировано свыше трех тысяч человек, было издано около 100 томов конкурсных альманахов с произведениями номинантов премии. Такой внушительный лонг-лист», — рассказал глава союза Дмитрий Кравчук.