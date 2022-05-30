Писательница Татьяна Устинова выступила на «Библионочи» в Салехарде

Писательница, автор детективных романов Татьяна Устинова, приехала на «Библионочь» в Салехарде. Она приняла участие в пресс-конференции для ямальских журналистов, написало «Ямал-Медиа».

Писательница поделилась впечатлениями о Салехарде и рассказала, что именно в путешествиях черпает вдохновение. Кроме того, она отметила, что книжная эпоха не завершается, а только началась.

«Мне кажется, вообще все библиотечные мероприятия исключительно полезны. И все то, что придумывается сейчас в библиотеках, это очень важно. Мне как автору нравится поддерживать различные библиотечные инициативы», — сказала Устинова.