Писательница Елена Стефанович умерла в Чите

Писательница и поэтесса Елена Стефанович скончалась в возрасте 69 лет. О смерти сообщил ее сын в «Одноклассниках».

«Не хочу говорить „умерла“ — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали», — написал он.

Причину смерти мужчина не уточнил. Известно лишь, что Стефанович скончалась в реанимации в краевой клинической больнице в Чите.

В 1981 году поэтесса издала свой первый сборник стихов «Создать себя», а первую повесть под названием «Дурдом» опубликовала в 1989 году. По словам Стефанович, это произведение было основано на реальных событиях. Книгу несколько раз переиздавали.

За время своей карьеры она успела написать более двух десятков книг, среди них «Девочка из КВД», «Чмарь», «Барак», «Лом-Баба».

Стефанович была членом Союза российских писателей, заслуженным работником Читинской области. Не раз ее удостаивали звания «Человек года». Она была лауреатом литературных и журналистских премий.