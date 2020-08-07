Писатели рассказали, будут ли читать новый роман Пелевина

Быков и Ерофеев похвалили коллегу и сказали, что новый роман обязательно прочтут. Первый признался, что очень любит его книги. Стогов высказался гораздо более резко на этот счет.

«Все, что Пелевин написал после «Generation «П», — это не просто говно, а какое-то редкостное говно», — исчерпывающе заключил он.