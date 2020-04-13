Писатели попросили включить книги в список товаров первой необходимости

Во время пандемии книжные магазины столкнулись с резким падением продаж. Российские издатели и писатели попросили добавить книги в перечень товаров первой необходимости.

«Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением правительства РФ, <…> книжной продукцией», — приводит РИА «Новости» открытое письмо писателей и издателей.

Еще в обращении просят причислить книжную индустрию к сферам деятельности, которые больше всего пострадали из-за коронавируса. Включение в список позволит получать первоочередную адресную поддержку.

«Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — отмечается в письме.

Издатели и писатели попросили поддержать ценность книжной культуры и дать возможность сохранить ее для людей и последующих поколений. Всего в письме насчитывается более 500 подписей. В обращении есть имена таких писателей, как Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Дарья Донцова и Захар Прилепин.

По данным на 12 апреля, в России COVID-19 болеют 15 770 человек. Врачи смогли выписать уже 1291 пациента. Всего зафиксировано 130 летальных случаев.