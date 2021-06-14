Писатель Закриев объяснил, почему Кэмерон не может снять второй «Аватар»

Российский писатель Руслан Закриев, который борется за соавторство фильма «Аватар», заявил, что вторая часть картины до сих пор не вышла, потому что он не написал продолжение своего рассказа, на основе которого режиссер Джеймс Кэмерон мог написать сценарий. Об этом россиянин сообщил «360».

Закриев рассказал, что занимается писательской деятельностью с 1989 года. Он отметил, что его произведения уже становились пророческими. По его словам, в 1992-м он написал рассказ о войне, описав в нем события, которые произошли в Чечне в 1996 году.

Писатель рассказал, что представители Кэмерона в трех письмах к нему сами признали, что его произведение «Секретное оружие» один к одному повторяет сюжет «Аватара». При этом роман Закриева был опубликован в 2002 году, а фильм появился через семь лет.

«Я не опубликовал вторую часть („Секретного оружия“ — прим. ред.), вот почему Кэмерон до сих пор не может снять вторую серию фильма „Аватар“», — заявил писатель.

Закриев рассказал, что Кэмерон написал ему 17 писем. По его мнению, если бы его подозрения в плагиате не имели оснований, режиссер не стал бы с ним переписываться.

«Кэмерон, только оказавшись в безвыходном положении, снизошел бы до переписки с каким-то колхозником-чеченцем», — отметил писатель.

Во второй части «Аватара», по словам Закриева, должны были описываться события последних лет, происходившие в США.

Писатель признался, что когда впервые увидел «Аватар», его словно «ударило током».

«Один к одному. Ну до того все это невероятно! Поразительно. То, что я пишу, — это в фильме снято. Ну, думаю, если я сейчас об этом объявлю, меня 100% объявят сумасшедшим», — сказал Закриев.

Хамовнический суд Москвы 15 июня должен рассмотреть иск Закриева с требованием признать его соавтором «Аватара» и выплатить компенсацию в размере 10 миллионов рублей. Об этом «360» рассказал адвокат писателя Дмитрий Казацкер.