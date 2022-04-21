Писатель Валерий Попов поделился ожиданиями от Книжного салона в Петербурге

Книжный салон пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой площади. Своими ожиданиями от мероприятия с газетой «Петербургский дневник» поделился писатель Валерий Попов.

«От прошлого раза осталось очень приятное впечатление. Дворцовая площадь — продолжение культуры, Эрмитаж на нас смотрит — заряжает на высокий уровень, на оригинальные выступления и книги», — сказал он.

Организаторы уже готовят программу — посетителей Книжного салона ждут встречи с писателями, мастер-классы, лекции.

«Все наши секции прислали предложения — поэты, прозаики. Мы все хотим подготовить свои книги, найти новых читателей и обняться с прежними. Это праздник, потому что мы видим своих читателей вблизи», — поделился Попов.

В этом году впервые размещение стенда будет бесплатным для всех издательств — так организаторы хотят поддержать книгоиздателей в трудные времена.