Писатель Уинстон Грум скончался в США. По его книге сняли «Форреста Гампа»

В США ушел из жизни романист и документалист Уинстон Грум. Его самой популярной работой стала книга «Форрест Гамп», которую экранизировали в 1994 году.

Мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон рассказала о кончине Грума в Facebook, попросив поддержать семью писателя.

«С грустью делюсь новостью о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума», — написала она, добавив, что Фэрхоп потерял легендарного автора.

Уинстону Груму было 77 лет. Причины его кончины не приводятся.

В 1986 году вышла книга «Форрест Гамп», которая стала необыкновенно популярной благодаря экранизации 1994 года. Сам фильм стал обладателем шести премий «Оскар». Сюжет произведения Грум построил вокруг повествования от имени умственно отсталого молодого человека, рассказавшего свою историю жизни.

У книги появилось продолжение «Гамп и компания». Ее киноверсия свет не увидела: все попытки экранизации оказались безуспешными.

Кроме историй о Форресте Гампе, авторству Грума принадлежат несколько произведений в жанре нон-фикшн и его работы как документалиста.