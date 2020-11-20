Писатель-фантаст предложил изучать «Войну и мир» сокращенно
Филолог, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила исключить из школьной программы по литературе эти два романа или хотя бы изучать их обзорно. Лукьяненко посчитал слова Мурзак «эпатажной попыткой привлечь внимание к проблеме».
В ответ фантаст озвучил компромиссный вариант — изменить форму подачи объемных классических произведений на уроках литературы. Современный темп жизни многих старшеклассников не позволяет им осилить настолько объемные и сложные для понимания произведения. Под этим Лукьяненко подразумевает не их смысловое содержание, а манеру подачи, темп повествования, лексику.
«Действительно в том, что в 9-11 классах детям задают чтение „Войны и мира“, есть некий элемент профанации», — заявил писатель.
Полностью вычеркивать из школьной программы «Войну и мир» и «Тихий Дон» не стоит. Ученикам все же необходимо «первое знакомство» с этими произведениями, пусть и в сокращенной форме.
«Мы долгие годы смеялись над американской манерой подачи классических произведений в кратком пересказе — та же „Война и мир“ на пяти страницах, — но для огромного количества людей это возможность понять, о чем говорится в книге», — пояснил Лукьяненко.
По его мнению, после кто-нибудь может заинтересоваться сюжетом и прочитать книгу целиком.
В целом в школьной программе не так много ненужных учащимся изданий. Тем не менее фантаст осторожнее бы включал в нее произведения с сильной политической составляющей. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. По мнению Лукьяненко, молодежь сейчас и без этого достаточно политизирована.