Писатель Быков оценил запрет на выдачу детям книг с ограничением «18+»
Российский писатель Дмитрий Быков в беседе с изданием «Подъем» оценил идею Министерства культуры сделать недоступными для несовершеннолетних книги из библиотек с возрастной классификацией «18+».
По его мнению, такая мера будет лишь раззадоривать детей на то, чтобы прочитать «запрещенку». В настоящее время легко получить доступ практически к любой желаемой информации, пишет «Газета.ру».
«Если он не сможет какую-либо книгу получить в библиотеке, он просто купит ее или скачает в интернете, но в любом случае прочтет. „Если книгу не выдают, значит это что-то стоящее“, — подумает он», — заявил литератор.
Быков считает, что при полном запрете книг желание читать у детей троекратно возрастет.