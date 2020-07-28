Писатель Быков оценил запрет на выдачу детям книг с ограничением «18+»

По его мнению, такая мера будет лишь раззадоривать детей на то, чтобы прочитать «запрещенку». В настоящее время легко получить доступ практически к любой желаемой информации, пишет «Газета.ру».

«Если он не сможет какую-либо книгу получить в библиотеке, он просто купит ее или скачает в интернете, но в любом случае прочтет. „Если книгу не выдают, значит это что-то стоящее“, — подумает он», — заявил литератор.

Быков считает, что при полном запрете книг желание читать у детей троекратно возрастет.