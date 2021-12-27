Писатель Быков назвал самых выдающихся литераторов 2021 года

Писатель и радиоведущий Дмитрий Быков рассказал, какие произведения и авторы стали самыми значимыми в 2021 году. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Литератор заявил, что в уходящем году его зацепил роман Рагима Джафарова «Сато». По его словам, следующая книга автора также является интересной. Быков также отметил роман Марины и Сергея Дяченко «Работа над ошибками». Эта книга является продолжением романа «Vita Nostra».

«Ну и, наверное, книга Линор Горалик, которая только что вышла, „Имени такого-то“. Если бы был книжный „Оскар“, то его бы дал, наверное, американской писательнице Саманте Даунинг за книгу „Для твоего же блага“», — рассказал он.

Писатель подчеркнул, что данная книга затрагивает актуальные проблемы педагогики. Он подчеркнул, что такие вопросы в современном мире необходимо обсуждать. Дмитрий Быков рассказал, что книга посвящена тому, как работать преподавателям с детьми нынешнего поколения.