Писатель Басинский раскрыл секрет вечного успеха «Анны Карениной»

Литературовед и писатель Павел Басинский объяснил «Известиям», в чем кроется секрет вечного успеха романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Басинский заметил, что роман вызывает бурные эмоции у многих поколений читателей, потому что он не только гениально написан, но в нем ставятся такие вопросы, которые волнуют и будут волновать людей во всем мире.

«Роман Толстого равен самой жизни. В этом секрет его вечного успеха», — подчеркнул собеседник издания.