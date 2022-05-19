Петербургский писатель Александр Пелевин написал рассказ к 100-летию пионерии по просьбе газеты «Петербургский дневник». Рассказ будет опубликован в выпуске издания, посвященном Книжному салону.

Рассказ называется «Сердце пионера Василия», писатель называет его «советской сказкой».

На Книжном салоне писатель представит две новые книги — сборник, посвященный знаменитым барам на улице Некрасова, и сборник собственных стихов, который вышел еще в прошлом году.

Александр Пелевин в 2021 году выиграл премию «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17», написанный в жанре мистического реализма.