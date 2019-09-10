Пирс Броснан призвал уступить роль Бонда женщине

Эд Ширан может написать главный саундрек к фильму о Джеймсе Бонде Подробнее

«Я думаю, за последние 40 лет мы насмотрелись, как это делают парни, — сообщил актер. — Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину».

Броснан выразил уверенность, что новый фильм о Бонде будет «волнующим и захватывающим».

В юбилейном, 25-м фильме «бондианы», агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету картины «Нет времени умирать» Бонд оставит службу, а его номер передадут новому агенту — Линч. Дальнейшие события потребуют участия самого Джеймса Бонда.

Спецагента в фильме исполнит Дэниэл Крэйг. Картина выйдет на экраны в апреле 2020 года.