Пирс Броснан призвал уступить роль Бонда женщине
Пирс Броснан, исполнивший роль Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы, одобрил перемены в последней картине, где агента 007 сыграет женщина. Об этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter.
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«Я думаю, за последние 40 лет мы насмотрелись, как это делают парни, — сообщил актер. — Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину».
Броснан выразил уверенность, что новый фильм о Бонде будет «волнующим и захватывающим».
В юбилейном, 25-м фильме «бондианы», агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету картины «Нет времени умирать» Бонд оставит службу, а его номер передадут новому агенту — Линч. Дальнейшие события потребуют участия самого Джеймса Бонда.
Спецагента в фильме исполнит Дэниэл Крэйг. Картина выйдет на экраны в апреле 2020 года.