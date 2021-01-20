Пиотровского утвердили на посту вице-губернатора Петербурга по культуре и спорту

Отмечается, что инициативу губернатора города Александра Беглова поддержали 35 депутатов. Еще восемь проголосовали «против», а один парламентарий воздержался. С осени минувшего года Пиотровский-младший работал в комитете по культуре. Он уточнил, что крайне важно сохранить существующие памятники и создать в городе новые музеи.

Пиотровский сменит на посту Владимира Кириллова. Он перешел на новое рабочее место.