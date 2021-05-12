Пиотровский не исключил, что выступления артистов в метро Петербурга узаконят

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский не исключил, что выступления музыкантов в метро города узаконят. По его словам, это сделают, если появится острая необходимость, написал сайт «Петербургский дневник».

«Это хорошая идея. Мы обязательно ей займемся совместно с вице-губернатором города Максимом Соколовым, после того, как проработаем вопрос с судьбой уличных музыкантов», — отметил Пиотровский.

При этом вице-губернатор признался, что до конца не уверен в большой потребности артистов выступать в подземке. Как он считает, сейчас необходимо найти баланс и не ограничивать деятельность уличных музыкантов. Также важно учитывать права горожан на спокойный отдых.

Ранее сообщалось, что петербуржец Максим Егоров устроил забег от своего дома до Владивостока. Путешествие длилось год. После марафона он оказался должен банкам около миллиона рублей. Забег Максим начал, имея 10 тысяч рублей. В пути он надеялся, что ему помогут друзья. Отчасти помогли донаты пользователей соцсетей, в которых Егоров делился впечатлениями от марафона.