Культура 20 марта 2023, 17:03 Пилот Дамир Юсупов оценил фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», снятый по реальным событиям

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Герой России Дамир Юсупов, чудесным образом посадивший пассажирский самолет на кукурузное поле, поделился своими впечатлениями о фильме, снятом о нем и его подвиге. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам пилота, фильм получился очень реалистичным. Хотя в нем есть некоторый художественный вымысел и режиссерское видение, в целом суть передали верно. Остался доволен Дамир Юсупов и тем, как сыграл его Егор Бероев. Они много общались в процессе создания картины, чтобы актер смог перенять основные привычки и особенности своего героя.

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«Фильм мне очень понравился, жизненный, основанный на реальных событиях. Это моя история. Все, что в нем показано, чистая правда. Это ключевые моменты, которые повлияли на мою жизнь: в детстве, при поступлении в летное училище», — рассказал Дамир Юсупов.

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