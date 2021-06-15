Пикантную сцену с Женщиной-кошкой и Бэтменом вырезали из «Харли Квинн»

В третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн» должна была появиться сцена орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой. Однако создатели комиксов DC заставили авторов мультсериала вырезать ее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

«В третьем сезоне „Харли“ у нас был момент, в котором Бэтмен делает куннилингус Женщине-кошке. В DC нам сказали: „Так нельзя. Абсолютно нельзя. Герои так не делают“. Мы спросили, неужели герои — такие эгоистичные любовники?» — поделился сценарист мультсериала Джастин Халперн.

Свое требование создатели комиксов объяснили тем, что «сложно продать игрушку, если Бэтмен делает кому-то куннилингус».

В минувший четверг российская киностудия «Союзмультфильм» объявила о планах открыть в Казани и Перми мультимедийные парки.

«Конечно, он не может вставать в один ряд с парком „Диснейленд“, потому что „Диснейленд“ — это открытый развлекательный парк с аттракционами. Наш парк мультимедийный, поэтому он меньше. Тем не менее, он уникален и для России, и для Европы», — подчеркнула председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлианна Слащева.