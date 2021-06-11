Пиджак Эдуарда Лимонова продали на аукционе за 1,7 млн рублей

Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым в 1972 году, ушел с молотка на торгах аукционного дома «Литфонд» за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы аукционного дома.

Сумма оказалась выше первоначальной оценки экспертов в четыре раза. Цветной пиджак, который Лимонов сшил из 114 лоскутков, был одним из последних лотов на аукционе.

«В ходе борьбы цена на него выросла в четыре раза: торги начинались с 380 тысяч рублей, но в итоге ушел с молотка за 1,7 миллиона рублей», — отметили в аукционном доме.

Пиджак с инициалами «Э» и «Л» считается уникальным коллекционным предметом, который широко известен благодаря сохранившимся фотографиям.

Кроме того, на торгах продали подборку автографов и рукописей из частной коллекции. Самые дорогие лоты — первый сборник стихов Осипа Мандельштама «Камень» с автографом поэта и большое письмо поэта Николая Гумилева, адресованное художнику Мстиславу Фармаковскому. Эти предметы были куплены за 9,5 миллиона рублей каждый. Третье место по стоимости заняла рукопись неопубликованного стихотворения «Ракета» Бориса Пастернака, которую он посвятил Льву Каменеву. Участник мероприятия купил лот за 7,5 миллиона рублей.

Всего за два часа онлайн-торгов было продано почти 150 лотов на общую сумму около 90 миллиона рублей, написал «МИР 24».