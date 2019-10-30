Пиар-директор Началовой ответила на слухи о причастности к смерти певицы
В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что Исаева могла навести порчу на Началову.
«Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали», — написала Исаева.
Она добавила также, что не назовет фамилию девушки, с которой Началова перестала общаться, отметив только, что такой факт в биографии певицы был.
«Заметьте, я пишу про человеческие отношения, которые дали крен, у кого не бывает? А не про, прости Господи, колдовство и сглаз», — подчеркнула Исаева.
Кроме того, она добавила, что в ближайшее время друзья, которые знакомы с ситуацией изнутри, «собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы».
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта 2019 года. Исполнительница ушла из жизни в результате комплекса заболеваний — сердце Началовой не смогло справиться с нагрузкой. Коллеги и поклонники простились с певицей 21 марта. Ей было 39 лет.