Культура 21 марта 2024, 12:46 Пианистка Андреева: русская академическая музыка в ближайшее время переживет всплеск

Читать 360tv в

Русская академическая музыка, как и поэзия, в патриотическом исполнении в ближайшее время переживет всплеск. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала скрипачка, пианистка, двукратная победительница Международного юношеского конкурса имени Чайковского Мария Андреева.

Людям проще воспринимать стихотворные тексты, чем музыку, однако есть надежда, что тенденция изменится.

Реклама

«Я уверена, что этот жанр [современная академическая музыка] для большинства людей сейчас действительно возродится и люди услышат новые „Ленинградские симфонии“», — добавила Андреева.